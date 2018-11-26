Huawei показала Honor 8C

Компания Huawei официально представила смартфон Honor 8C в России со стоимостью в 12990 рублей. Это довольно доступный смартфон, который выглядит привлекательно — у него диагональ дисплея составляет 6,26 дюймов, вырез не мешает просмотру контента и в целом продукт мне очень понравился. Помимо этого, здесь установлена двойная камера на тыльной стороне и фронтальная камера, позволяющая делать красивые снимки. Стоит лишь посмотреть на конкурентов за аналогичные деньги и вы поймете, что это вообще небо и земля. За 12990 рублей вы можете купить китайский смартфон среднего класса, у которого не будет ни гарантии, ни официальной поддержки, ни прошивок, ничего. Здесь же смартфон можно взять у официального продавца в магазине розничной продажи за вполне адекватные деньги и пользоваться им с удовольствием.