Huawei полностью зависит от локального рынка

Некоторое время назад аналитики сообщали о том что компания Huawei практически не пострадает от санкций, введённых правительством США. Однако на текущий момент ситуация практически противоположная, так как на текущий момент две трети от всей прибыли, которую получает компания Huawei, находится на территории Китая, то есть на внутреннем рынке компании. Это делает производителя практически полностью зависим от местных потребителей, что напрямую влияет на продукцию, которую будет выпускать производитель. Ведь если ранее компания Huawei пыталась привлечь внимание европейского рынка и рынка США, выпуская определенные устройства вроде смартфонов, планшетов или ноутбуков флагманского уровня, то теперь речь идет исключительно об удовлетворении локального рынка.

И если проследить за тенденциями, можно предположить, что будущие смартфоны компании будут более дешевыми, без каких-либо уникальных функций и возможностей, которые обычно заметно превышает стоимость смартфона. Это связано с тем, что на территории Китая большая часть покупателей обращает внимание исключительно на устройства среднего класса, то как флагманы там пользуются пониженным спросом. Возможно, производитель будет и дальше выпускать классные флагманы, но похвастаться какими-то внушительными объемами продаж уже не выйдет. Это действительно грустно, ведь ранее компания на равных состязалась с крупнейшими игроками рынка, иногда даже побеждая их в определённых направлениях.