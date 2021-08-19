Huawei полностью зависит от локального рынка

Некоторое время назад аналитики сообщали о том что компания Huawei практически не пострадает от санкций, введённых правительством США. Однако на текущий момент ситуация практически противоположная, так как на текущий момент две трети от всей прибыли, которую получает компания Huawei, находится на территории Китая, то есть на внутреннем рынке компании. Это делает производителя практически полностью зависим от местных потребителей, что напрямую влияет на продукцию, которую будет выпускать производитель. Ведь если ранее компания Huawei пыталась привлечь внимание европейского рынка и рынка США, выпуская определенные устройства вроде смартфонов, планшетов или ноутбуков флагманского уровня, то теперь речь идет исключительно об удовлетворении локального рынка.

И если проследить за тенденциями, можно предположить, что будущие смартфоны компании будут более дешевыми, без каких-либо уникальных функций и возможностей, которые обычно заметно превышает стоимость смартфона. Это связано с тем, что на территории Китая большая часть покупателей обращает внимание исключительно на устройства среднего класса, то как флагманы там пользуются пониженным спросом. Возможно, производитель будет и дальше выпускать классные флагманы, но похвастаться какими-то внушительными объемами продаж уже не выйдет. Это действительно грустно, ведь ранее компания на равных состязалась с крупнейшими игроками рынка, иногда даже побеждая их в определённых направлениях.
Комментарии и отзывы Huawei
Samsung Galaxy S22 Ultra получит дисплей LTPO...
Samsung Galaxy S22 Ultra получит дисплей LTPOСетевые источники поделились первой порцией подробностей о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S21, вых...
Смартфон Sharp Aquos R6 вышел в Китае...
Смартфон Sharp Aquos R6 вышел в КитаеКомпания Sharp выпустила в китайскую продажу флагманский смартфон Sharp Aquos R6, который оценен почти в ...
В сеть утекли параметры смартфона Motorola Edge 2021 ...
В сеть утекли параметры смартфона Motorola Edge 2021 Авторитетный инсайдер Эван Блэсс поделился подробностями о смартфонах линейки Motorola Edge 2021, в котор...
Realme C21Y с батареей на 5000 мАч оценен в $150...
Realme C21Y с батареей на 5000 мАч оценен в $150Компания Realme пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью C21Y, которая работает под управлением...
Xiaomi подвинула Apple в области поставок смартфонов...
Xiaomi подвинула Apple в области поставок смартфоновВо втором квартале этого года компания Xiaomi стала вторым по величине производителем смартфонов в мире, ...
Intel не получит 3-нм процессоров до 2023 года...
Intel не получит 3-нм процессоров до 2023 годаНесмотря на то, что компания TSMC находится на пути ко внедрению своей 3-нанометровой технологии в массов...
Смартфон iQOO 8 получит 120-Вт зарядку ...
Смартфон iQOO 8 получит 120-Вт зарядку Компания Vivo поделилась новыми подробностями о смартфонах iQOO 8 и iQOO 8 Pro, которые будут официально ...
Oukitel WP15 получил аккумулятор на 15600 мАч...
Oukitel WP15 получил аккумулятор на 15600 мАчКомпания Oukitel пополнила ассортимент смартфонов моделью Oukitel WP15, главной особенностью которой стал...
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFCОбзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFC
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor