Huawei получила патент на игровой контроллер

Появилась свежая информация о том, что компания Huawei получила новый патент на игровой контроллер, который предназначен для работы с гарнитурой VR. То есть, пользователь сможет управлять чем-либо в виртуальной реальности, что весьма неплохо на самом деле. Согласно отчету ITHome, китайский технологический гигант получил этот патент ранее на этой неделе, но сегодня его детали официально опубликовали. В заявке на патент также можно увидеть краткое описание, в котором говорится, что продукт является «геймпадом». Патент также поступает с эскизами и 3D-рендерингом этого контроллера виртуальной реальности, так что мы примерно можем оценить дизайн будущего гаджета. Вопрос только в том, хочет ли компания выпускать этот продукт в свет.

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