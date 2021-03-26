Huawei получила патент на новую беспроводную зарядку

Технология беспроводной зарядки в последнее время пользуется повышенным спросом на рынке и практически во всех современных смартфонов данная технология реализована. С другой стороны у всех беспроводных зарядок, которые используют данную технологию, есть один существенный недостаток — устройство должно находиться в прямом контакте с зарядной станцией, что вынуждает пользователя практически терять контроль над гаджетом на неопределённое время. Чтобы эту проблему исправить, инженеры из компании Huawei придумали новую технологию (и уже даже получили на ней патент), которая позволяет заряжать устройство от беспроводной зарядки на большом расстоянии. Правда, пока что это только патенты говорить о реализации и продаже очень рано.