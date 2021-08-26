Huawei получила патент на прорывную камеру для смартфона

Переменная диафрагма, которая когда-то была предметом гордости цифровых зеркальных и беззеркальных камер, теперь появилась в смартфонах. Например, мы впервые увидели переменную диафрагму, представленную Samsung в смартфоне Galaxy S9. Sony также решила привлечь аудиторию, выпустив смартфоны Xperia 1 III и Xperia 5 III с аналогичной функцией. Теперь китайский производитель телефонов Huawei, похоже, присоединяется к индустрии с переменной диафрагмой, поскольку в сети был обнаружен новый патент Huawei, который, теоретически, должен привлечь внимание фанатов мобильной фотографии. Huawei подала патент во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, и он демонстрирует работу объектива с переменной диафрагмой.

Лепестки диафрагмы на датчике открываются, чтобы получить как можно больше естественного света, когда это необходимо, и сужаются, когда света уже достаточно. Интересно, что запатентованные изображения были преобразованы в 3D-рендеры дизайнером Technizo Concept. На этих изображениях показан объектив камеры и 3D-модель смартфона. Однако он не раскрывает никаких подробностей, касающихся, в частности, характеристик переменной диафрагмы. В любом случае, возвращаясь к патенту, объектив Huawei с переменной диафрагмой, похоже, имеет шесть лепестков. Диапазон диафрагмы, очевидно, будет варьироваться, но точный диапазон еще не известен. Ожидаем больше новостей по этому поводу, желательно, уже от самого производителя.
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