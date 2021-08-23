Huawei получила патент на смартфон с бесконечным дисплеем

Недавно был обнаружен новый патент Huawei, который может быть получен для флагманского смартфона Mate 50 следующего поколения. Запатентованное устройство оснащено «дуговым экраном» с селфи-камерой под дисплеем. Согласно отчету LetsGoDigital, китайский технологический гигант подал новый патент в USPTO (Ведомство США по патентам и товарным знакам) примерно месяц назад. Смартфон имеет изогнутый дисплей, который покрывает всю лицевую сторону устройства вместе с обеими сторонами. Примечательно, что в прошлом году у Mate 40 Pro был дисплей с углом обзора 88 градусов и функцией бокового касания. Теперь кажется, что компания может работать над дальнейшей доработкой этой технологии.

Согласно патенту, новый футуристический смартфон оснащен дисплеем Arc Display, который является его самой яркой особенностью. Интересно, что Technizo Concept также сделала рендер на основе этого патента, который демонстрирует устройство в 3D-модели. Основным аспектом устройства является то, что на передней панели нет фронтальной камеры, что означает, что бренд, вероятно, работает над предложением решения с камерой под дисплеем. Такие камеры уже есть на рынке и они вполне достойно справляются с поставленной задачей, хотя, конечно, стоит понимать, что качество подобных камер всё же ниже, чем у обычных моделей. Более того, стоит понимать, что пока что это лишь патент — информации о том, что это реально готовая разработка, к сожалению, пока что нет. Ждём анонс.