Huawei получила патент на смартфон с бесконечным дисплеем

Согласно патенту, новый футуристический смартфон оснащен дисплеем Arc Display, который является его самой яркой особенностью. Интересно, что Technizo Concept также сделала рендер на основе этого патента, который демонстрирует устройство в 3D-модели. Основным аспектом устройства является то, что на передней панели нет фронтальной камеры, что означает, что бренд, вероятно, работает над предложением решения с камерой под дисплеем. Такие камеры уже есть на рынке и они вполне достойно справляются с поставленной задачей, хотя, конечно, стоит понимать, что качество подобных камер всё же ниже, чем у обычных моделей. Более того, стоит понимать, что пока что это лишь патент — информации о том, что это реально готовая разработка, к сожалению, пока что нет. Ждём анонс.