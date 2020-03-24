Huawei поставит сенсорную панель вокруг камеры

Все мы знаем, насколько разработчикам смартфонов тяжело удивить своих потенциальных покупателей чем-то действительно интересным. Ведь пользователи уже все видели, пробовали и знают, так что не спешат в магазин за покупкой чего-либо нового, если там не будет какой-то очень крутой инновации. К примеру, в новом смартфоне, который Huawei планирует показать уже после релиза своего флагмана, будет реализована система сенсорного дисплея вокруг камеры. Это позволит управлять теми функциями, которые пользователь настроит. Решение не самое практичное, конечно, но своих стараний явно стоит, ведь пользователь получит очень крутое необычное решение с достаточно нестандартной реализацией. Что может быть лучше таких вот инноваций.