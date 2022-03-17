Huawei представил P50E, nova 9 SE и новые цвета для P50 Pro в Китае

Сегодня Huawei анонсировала три новых смартфона серии P50. Huawei P50E — это менее навороченная версия Huawei P50 с почти идентичными характеристиками, за исключением процессора, который урезан до Snapdragon 778G. В остальном телефон соответствует своему более дорогому брату по всем ключевым характеристикам, вплоть до размера.

Вы по-прежнему получаете 6,5-дюймовый OLED-экран FHD+ с частотой обновления 90 Гц и вырезом по центру для 13-мегапиксельной селфи-камеры. Задняя часть имеет двойную круглую камеру с 50-мегапиксельной основной камерой, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 12-мегапиксельной телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом. Huawei P50E поставляется с 8 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Базовая комплектация 8/128 ГБ стоит 644 доллара, а комплектация 8/256 ГБ — 706 долларов.

Huawei нова 9 SE - он выглядит так же, как и nova 9, но имеет другой чипсет, батарею и основную камеру на 108 Мп. Телефон по-прежнему может похвастаться 6,78-дюймовым дисплеем, но с ЖК-дисплеем вместо OLED и частотой обновления 90 Гц. В nova 9 SE используется чипсет Qualcomm Snapdragon 680 4G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти в стандартной комплектации. Аккумулятор телефона имеет емкость 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Huawei nova 9 SE стоит от 346 долларов за комплектацию 8/128 ГБ и до 378 долларов за версию 8/256 ГБ.

Помимо двух новых телефонов, Huawei также представила три новых цвета для своего флагмана P50 Pro. Модели Cloud Brocade White и Danxia Orange имеют текстуру искусственной кожи, а оттенок Galaxy Blue имеет отделку из матового стекла.