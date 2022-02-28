Huawei представил моноблок MateStation X и планшет MatePad Paper

Наряду со своими новыми ноутбуками Matebook E и Matebook X Pro с Windows компания Huawei представила свой моноблок MateStaion X и свой первый планшет E Ink, получивший название MatePad Paper, в рамках растущей экосистемы Huawei Smart Office.

Huawei MateStation X — самый большой моноблок в линейке производителя. Он может похвастаться 28,2-дюймовым сенсорным ЖК-экраном IPS с разрешением 3840 x 2560 пикселей, соотношением сторон 3:2 и охватом 98% цветовой гаммы P3. Устройство имеет цельнометаллический корпус и оснащено тремя динамиками, разработанными совместно с французской аудиокомпанией Devialet. MateStation X поставляется с процессором AMD Ryzen 5 5600H, а также 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища M.2 NVMe. Интерфейс состоит из двух портов USB-C, двух разъемов USB-A и разъема для наушников. Вы также получаете поддержку Wi-Fi 6. Huawei поставляет беспроводную клавиатуру со встроенным отпечатком пальца для аутентификации, а также Bluetooth мышь. Программное обеспечение покрыто Windows 11.

Семейство Huawei MatePad может похвастаться ЖК- и OLED-экранами, но теперь оно приветствует своего первого члена с экраном E Ink. MatePad Paper предназначен для чтения и записи заметок благодаря 10,3-дюймовому дисплею E Ink с технологией интеллектуального обновления, но это также и полноценный планшет. Преимущества по сравнению с традиционными ЖК-дисплеями и AMOLED-планшетами здесь наиболее очевидны под прямыми солнечными лучами, дисплей E Ink остается идеально читаемым. Он поставляется со специальным антибликовым слоем и поддерживает 32 уровня яркости, что позволяет без проблем читать в более темных условиях.

MatePad Paper поддерживает стилус Huawei M-Pencil второго поколения с теми же 4096 уровнями чувствительности к давлению. Huawei заявляет о задержке в 26 мс. Экран на планшете также изготовлен из ПММА, что придает ощущение текстуры и должно быть более естественным для письма и рисования. MatePad Paper работает под управлением специальной версии HarmonyOS 2.0 и поддерживает интеллектуальную передачу контента с телефонов Huawei. Он может похвастаться 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, Wi-Fi 6+ и датчиком отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Huawei утверждает, что в режиме ожидания он может работать до четырех недель. Планшет весит 360 грамм и выпускается в черном, хаки и синем цветах.
Комментарии и отзывы MateStation X
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