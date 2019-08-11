Huawei представила EMUI 10 и его функции

Бета-тестирование EMUI 10 стартует 8 сентября этого года. Первыми опробовать обновлённую прошивку смогут владельцы Huawei P30 и P30 Pro. Кроме того, оболочка будет из коробки установлена на Mate 30, Mate 30 Pro и Mate 30 Lite, презентация которых ожидается в октябре.Huawei также продолжает развивать собственную экосистему, поэтому в EMUI 10 на входящий звонок можно ответить не только со смартфона, но и с помощью умных часов или смарт-телевизора. Во время разговора поддерживается быстрое переключение между этими устройствами.В EMUI 10 компания заметно обновила пользовательский интерфейс, стандартные приложения и иконки к ним. Тёмная тема глубоко интегрирована с системой и автоматически перекрашивает в чёрный цвет все предустановленные программы. Кроме того, появилась возможность настраивать цветовые акценты разных элементов интерфейса.По словам представителей Huawei, в EMUI 10 потребление энергии снижено на 6%. Была также доработана функция GPU Turbo, которая повышает производительность графического процессора смартфона в играх. В сравнении с предыдущей версией EMUI её эффективность выросла на 60%. Кроме того, скорость беспроводных соединений увеличили на 70%.О стоимости новинки пока неизвестно.