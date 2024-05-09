Huawei представила Freebuds 6i

Вчера состоялось крупное мероприятие Huawei, где были представлены часы Watch Fit 3, два новых ноутбука для международной аудитории, а также различные цветовые варианты носимых устройств бренда. Также на данном мероприятии были представлены беспроводные наушники Freebuds 6i — это новая доступная TWS-модель от компании Huawei. Они получили схожий дизайн с моделью Freebuds 5i, но оснащены более крупной батареей и улучшенной системой шумоподавления. Для этого компания Huawei внедрила новый алгоритм шумоподавления под названием Intelligent Dynamic ANC 3.0. Он отслеживает окружающие шумы и соответственно настраивает шумоподавление для максимальной эффективности работы. Кроме того, новые наушники имеют специальную фильтрующую камеру, которая более эффективно определяет голоса и звуки средних и высоких частот.

При этом наушники Freebuds 6i сохранили 11-мм динамические драйверы с четырьмя магнитами, но теперь они на 50% мощнее и имеют сертификат Hi-Res. Кейс остался тем же, что и у предшественника, в то время как сами наушники имеют незначительные отличия. Самое значительное изменение заключается в ёмкости батареи — наушники сохранили ёмкость в 55 мАч, но транспортировочный кейс теперь может похвастаться батареей на 510 мАч, что на 25% больше, чем у прошлогодней версии. Это дало два часа дополнительного воспроизведения при одной зарядке — 8 часов без ANC и 5 часов с ANC. Однако большая ёмкость также означает более длительное время зарядки — кейсу требуется 110 минут, а самим наушникам — 60 минут, чтобы зарядиться от 0 до 100%.