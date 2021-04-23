Huawei представила Mate 40 Pro и Mate X2 с 4G

Китайский технологический гигант Huawei незаметно представил 4G-варианты смартфонов Mate 40 Pro и Mate X2 в своей стране. Оба смартфона идентичны вариантам 5G, за исключением того, что эти новые модели не поддерживают связь 5G. Хотя устройства были перечислены на официальном сайте Huawei в Китае, компания еще не раскрыла информацию об их ценах и доступности. Мы ожидаем, что цены будут ниже, чем их варианты 5G, но чтобы знать наверняка, нам придется дождаться официального объявления от Huawei. Стоит отметить, что смартфон оснащен 6,76-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением экрана 2772 × 1344 пикселей, частотой обновления 90 Гц и частотой опроса 240 Гц. Будет ли гаджет продаваться за пределами Китая пока что официальной информации нет.