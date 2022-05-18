Huawei представила Mate Xs 2

Сегодня компания Huawei завершила своё большое официальное мероприятие, на котором представила свой новейший складной смартфон — Mate Xs 2, а также несколько умных часов и фитнес-трекеров. Mate Xs 2 стал звездой шоу и должен поступить на европейские рынки в июне по цене 1999 евро в белом, черном и фиолетовом цветах. Ранее устройство было запущено в Китае еще в апреле текущего года, так что, собственно, все основные характеристики продукта вы давно знаете, если интересовались этим устройством. Новейший складной смартфон (он раскрывается наружу) от Huawei оснащен 7,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480 x 2200 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

В сложенном состоянии панель сжимается до более удобных для одной руки 6,5 дюймов. Несмотря на большой размер, Mate Xs 2 весит всего лишь 255 граммов — заметно меньше, чем его предшественники — Mate Xs (300 грамм) и Huawei Mate X2 (295 грамм). Новый Mate Xs 2 также оснащен самым мощным на текущий момент процессором Qualcomm Snapdragon 888 4G (среди всех моделей, которые доступны Huawei) и поставляется с одной комплектацией памяти — 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. На задней панели расположена основная камера на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 13 МП и телеобъектив на 8 МП с 3-кратным оптическим зумом. Прошивкой выступает фирменный интерфейс EMUI 12, ёмкость аккумулятора составляет 4600 мАч и батарея поддерживает быструю зарядку 66 Вт. Впрочем, за такие деньги характеристики не такие уж и продвинутые.