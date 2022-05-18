Huawei представила Mate Xs 2

Сегодня компания Huawei завершила своё большое официальное мероприятие, на котором представила свой новейший складной смартфон — Mate Xs 2, а также несколько умных часов и фитнес-трекеров. Mate Xs 2 стал звездой шоу и должен поступить на европейские рынки в июне по цене 1999 евро в белом, черном и фиолетовом цветах. Ранее устройство было запущено в Китае еще в апреле текущего года, так что, собственно, все основные характеристики продукта вы давно знаете, если интересовались этим устройством. Новейший складной смартфон (он раскрывается наружу) от Huawei оснащен 7,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480 x 2200 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

В сложенном состоянии панель сжимается до более удобных для одной руки 6,5 дюймов. Несмотря на большой размер, Mate Xs 2 весит всего лишь 255 граммов — заметно меньше, чем его предшественники — Mate Xs (300 грамм) и Huawei Mate X2 (295 грамм). Новый Mate Xs 2 также оснащен самым мощным на текущий момент процессором Qualcomm Snapdragon 888 4G (среди всех моделей, которые доступны Huawei) и поставляется с одной комплектацией памяти — 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. На задней панели расположена основная камера на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 13 МП и телеобъектив на 8 МП с 3-кратным оптическим зумом. Прошивкой выступает фирменный интерфейс EMUI 12, ёмкость аккумулятора составляет 4600 мАч и батарея поддерживает быструю зарядку 66 Вт. Впрочем, за такие деньги характеристики не такие уж и продвинутые.
Раскрыты все расцветки смартфона Redmi K50…
Раскрыты все расцветки смартфона Redmi K50Компания Redmi опубликовала изображение смартфона Redmi K50, официальный релиз которого состоится уже 17 …
FCC раскрывает детали смартфона Xiaomi 12 Lite…
FCC раскрывает детали смартфона Xiaomi 12 LiteПрошло три месяца с момента запуска серии Xiaomi 12, а линейка еще не выпущена полностью, не хватает моде…
Xiaomi 12 Ultra получит батарею на 4900 мАч…
Xiaomi 12 Ultra получит батарею на 4900 мАчАвторитетный китайский информатор Digital Chat Station заявил, что флагманский смартфон Xiaomi 12 Ultra п…
Позапрошлогодний флагман Meizu 17 продают за $265…
Позапрошлогодний флагман Meizu 17 продают за $265Сетевые источники сообщают о том, что выпущенный в 2020 году смартфон Meizu 17 подешевел до максимума в К…
Официально выпущен смартфон Infinix Hot 11 2022…
Официально выпущен смартфон Infinix Hot 11 2022Infinix представила Hot 11 в сентябре прошлого года, а сегодня компания анонсировала версию 2022 года, по…
Официально представлен Motorola Edge 30…
Официально представлен Motorola Edge 30Сегодня был официально представлен смартфон Motorola Edge 30. Motorola Edge 30 оснащен 6,5-дюймовым AMOLE…
Представлен складной смартфон Huawei Mate Xs 2 с закругленны…
Представлен складной смартфон Huawei Mate Xs 2 с закругленныHuawei официально представила в Китае свой новый складной смартфон, который кардинально отличается от бол…
Представлен смартфон Oppo Reno7 4G с процессором Snapdragon …
Представлен смартфон Oppo Reno7 4G с процессором Snapdragon Сегодня Oppo представила обновленный смартфон Oppo Reno7 4G, это схожая модель с Oppo Reno7 Z 5G. Модель …
Обзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьникаОбзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьника
Обзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor