Huawei представила Nova 8 Pro 4G

Huawei официально представила смартфон Nova 8 Pro 4G у себя дома, в Китае. Nova 8 Pro 4G напоминает по дизайну Nova 8 Pro 5G, который был анонсирован в декабре прошлого года. Однако, несмотря на поддержку подключения 4G, эта модель имеет несколько улучшений по сравнению с вариантом 5G. Huawei Nova 8 Pro 4G оснащён 6,72-дюймовым OLED-экраном с разрешением FullHD+ (2676 x 1236 пикселей). Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц по сравнению с 90 Гц у версии 5G. Также в устройстве используется чипсет Kirin 985 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. А ещё смартфон будут поставлять с двумя вариантами хранения — 128 ГБ и 256 ГБ. К сожалению, стоимость смартфона за пределами Китая пока что не сообщается, так что придется подождать глобального релиза.