Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds 7i

Для подключения используется Bluetooth 5.4, есть сертификат Hi-Res Audio, поддержка 10-полосного эквалайзера, мультиподключения и пространственного 360-градусного звучания. Среди поддерживаемых кодеков — SBC, AAC, L2HC 2.0 и LDAC. Система активного шумоподавления также обновилась — технология Intelligent Dynamic ANC 4.0 получила новый алгоритм с более быстрой реакцией всего 0,5 секунды и обеспечивает в среднем подавления шума до 28 дБ. Каждый наушник оснащён аккумулятором на 55,5 мАч, а в кейсе установлена батарея на 510 мАч. Эти показатели совпадают с предыдущим поколением. Время работы достигает 8 часов без ANC и 5 часов с включённым шумоподавлением. Общая автономность с подзарядкой от кейса составляет до 35 часов прослушивания музыки при выключенном ANC.