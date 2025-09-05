Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds 7i

Вместе с новым складным смартфоном Mate XTs и планшетом MatePad Mini компания Huawei представила свежие TWS-наушники FreeBuds 7i, которые стали преемниками прошлогодних FreeBuds 6i и получили заметные улучшения как в дизайне, так и в возможностях. Зарядный кейс теперь выполнен в круглой форме вместо овальной, как у предшественников. Сами наушники сохранили фирменный дизайн с ножкой и силиконовыми амбушюрами, но теперь в комплекте появился дополнительный размер XS наряду с классическими S, M и L. FreeBuds 7i оснащены 11-мм динамическими излучателями с четырьмя магнитами и улучшенной настройкой звучания, которая, по заявлениям Huawei, стала более естественно сбалансированной.

Для подключения используется Bluetooth 5.4, есть сертификат Hi-Res Audio, поддержка 10-полосного эквалайзера, мультиподключения и пространственного 360-градусного звучания. Среди поддерживаемых кодеков — SBC, AAC, L2HC 2.0 и LDAC. Система активного шумоподавления также обновилась — технология Intelligent Dynamic ANC 4.0 получила новый алгоритм с более быстрой реакцией всего 0,5 секунды и обеспечивает в среднем подавления шума до 28 дБ. Каждый наушник оснащён аккумулятором на 55,5 мАч, а в кейсе установлена батарея на 510 мАч. Эти показатели совпадают с предыдущим поколением. Время работы достигает 8 часов без ANC и 5 часов с включённым шумоподавлением. Общая автономность с подзарядкой от кейса составляет до 35 часов прослушивания музыки при выключенном ANC.