Huawei представила доступные наушники FreeBuds SE 4

Сегодня компания Huawei официально представила новые беспроводные наушники FreeBuds SE 4 — первую модель в серии SE, которая получила поддержку активного шумоподавления. Стоит отметить, что данная новинка оснащена продвинутой системой многоуровневого ANC с шумоподавлением до 24 дБ и возможностью переключения между режимами Ultra, General и Cozy в зависимости от окружающей обстановки. Для улучшения качества связи используется конфигурация из трёх микрофонов. В основе новых наушников — 10-мм динамические драйверы с поддержкой кодеков SBC, AAC и mSBC. По дизайну FreeBuds SE 4 практически повторяют предшественников FreeBuds SE 3, при этом каждый наушник весит всего 4,3 грамма.

По автономности тоже всё хорошо — наушники способны работать до 7 часов с ANC и до 10 часов без него. С учётом зарядного кейса суммарное время воспроизведения достигает 50 часов. Ёмкость батареи наушников составляет 41 мАч, а кейса — 510 мАч. Для зарядки предусмотрен разъём USB Type-C, но быстрой зарядки, видимо, нет. Из дополнительных особенностей — Bluetooth 5.4, защита по стандарту IP54 и управление при помощи сенсорных касаний. К сожалению, пока что ничего сказать по качеству звучания данных наушников нельзя, но стоит напомнить, что обычно данная модель с индексом SE стоила дешевле потенциальных конкурентов и собратьев по линейке. Так что пользователям, которые хотели именно доступные наушники, стоит посмотреть в этом направлении и изучить реальные цены.
Наушники Realme Buds Air7 представили в России …
Компания Realme представила в России беспроводные наушники Buds Air7 Pro и Buds Air7, которые дебютировал…
Nothing представила полноразмерные наушники Headphone (1)…
Компания Nothing, которая начала свой путь с беспроводных наушников Ear (1), теперь выходит на рынок полн…
Обзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушники…
Наушники Defender Phantom Pro поддерживают два вида беспроводного соединения, виртуальное 7.1 звучание, о…
QCY представила наушники MeloBuds N70…
Многие пользователи, возможно, не знакомы с брендом QCY, но на рынке TWS-наушников он давно и очень хорош…
Обзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.…
Беспроводные наушники OneOdio Focus A6 поддерживают гибридное шумоподавление, современный протокол Blueto…
Обзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микроф…
Игровые наушники Defender IGNIS относятся к доступному сегменту, используют подключение по интерфейсу USB…
Представлена глобальная версия наушников Realme Buds T200…
Компания Realme представила на индийском рынке беспроводные наушники Buds T200, которые уже были выпущены…
Наушники HONOR Choice Earbuds X7 Pro выпустили в России…
Компания HONOR выпустила на российский рынок беспроводные наушники Choice Earbuds X7 Pro, которые оценены…
Обзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушникиОбзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушники
Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2
Обзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый деньОбзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый день
Обзор SUUNTO AQUA. Наушники с костной проводимостью для мультиспорта, бассейна и открытой водыОбзор SUUNTO AQUA. Наушники с костной проводимостью для мультиспорта, бассейна и открытой воды
Обзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-ResОбзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-Res
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor