Huawei представила доступные наушники FreeBuds SE 4

Сегодня компания Huawei официально представила новые беспроводные наушники FreeBuds SE 4 — первую модель в серии SE, которая получила поддержку активного шумоподавления. Стоит отметить, что данная новинка оснащена продвинутой системой многоуровневого ANC с шумоподавлением до 24 дБ и возможностью переключения между режимами Ultra, General и Cozy в зависимости от окружающей обстановки. Для улучшения качества связи используется конфигурация из трёх микрофонов. В основе новых наушников — 10-мм динамические драйверы с поддержкой кодеков SBC, AAC и mSBC. По дизайну FreeBuds SE 4 практически повторяют предшественников FreeBuds SE 3, при этом каждый наушник весит всего 4,3 грамма.

По автономности тоже всё хорошо — наушники способны работать до 7 часов с ANC и до 10 часов без него. С учётом зарядного кейса суммарное время воспроизведения достигает 50 часов. Ёмкость батареи наушников составляет 41 мАч, а кейса — 510 мАч. Для зарядки предусмотрен разъём USB Type-C, но быстрой зарядки, видимо, нет. Из дополнительных особенностей — Bluetooth 5.4, защита по стандарту IP54 и управление при помощи сенсорных касаний. К сожалению, пока что ничего сказать по качеству звучания данных наушников нельзя, но стоит напомнить, что обычно данная модель с индексом SE стоила дешевле потенциальных конкурентов и собратьев по линейке. Так что пользователям, которые хотели именно доступные наушники, стоит посмотреть в этом направлении и изучить реальные цены.