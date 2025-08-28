Huawei представила доступные наушники FreeBuds SE 4

По автономности тоже всё хорошо — наушники способны работать до 7 часов с ANC и до 10 часов без него. С учётом зарядного кейса суммарное время воспроизведения достигает 50 часов. Ёмкость батареи наушников составляет 41 мАч, а кейса — 510 мАч. Для зарядки предусмотрен разъём USB Type-C, но быстрой зарядки, видимо, нет. Из дополнительных особенностей — Bluetooth 5.4, защита по стандарту IP54 и управление при помощи сенсорных касаний. К сожалению, пока что ничего сказать по качеству звучания данных наушников нельзя, но стоит напомнить, что обычно данная модель с индексом SE стоила дешевле потенциальных конкурентов и собратьев по линейке. Так что пользователям, которые хотели именно доступные наушники, стоит посмотреть в этом направлении и изучить реальные цены.