Huawei представила доступный смартфон Enjoy 50z

Многие пользователи уже успели забыть о существовании компании Huawei, так как она достаточно долго не выпускала каких-либо ярких смартфонов на рынок. Однако на самом деле это не совсем так — производитель просто не делает громких презентаций и предпочитает выпускать доступные смартфоны для локального рынка. Например, сегодня компания официально представила миру ​​Enjoy 50z — это доступный гаджет для молодой аудитории, которая не хочет покупать флагманские устройства по каким-либо своим причинам. Например, флагман стоит слишком дорого, его ремонт излишне дорогой или просто нет необходимости. Новинка при этом предоставляет все необходимые функции, выглядит прилично и стоит относительно недорого, что не может не радовать.

Например, пользователь получает систему из камер на тыльной панели, которая не сильно выделяется на фоне корпуса, так как производителю удалось утопить камеру в корпус. Это редкость на рынке — буквально каждый второй смартфон получает выпирающие камеры, которые не позволяют класть гаджет на стол экраном вверх. Кроме того, устройство получило производительную начинку, неплохой дисплей и современную версию собственной операционной системы производителя. Этого достаточно для современного рынка Китая — там пользователи с лёгкостью купят гаджет локального производства за небольшую сумму денег и будут пользоваться всеми функциями Enjoy 50z. За свои деньги новинка действительно отличная, может и к нам приедет.
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