Huawei представила флагманский смартфон Nova 12 Ultra

Но основной фишкой гаджета выступает новая система камер — смартфон использует основную камеру на 50 мегапикселей с физически изменяемой диафрагмой от f/1.4 до f/4.0. Датчик также имеет массив цветового фильтра RYYB, и ещё в системе есть ультраширокоугольная камера с углом обзора 112 градусов. Huawei Nova 12 Ultra работает на HarmonyOS 4, поставляется со встроенной памятью до 1 ТБ и, возможно, оснащён процессоров Kirin 9000S под капотом (производитель не уточнил этот момент на презентации, но других процессоров здесь быть не может). Смартфон также имеет поддержку спутниковой связи — это реализовано двусторонней системой обмена сообщениями Beido через спутник. Версия с индексом Pro проще в плане камер, но остальные параметры у смартфона идентичные.