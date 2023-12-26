Huawei представила флагманский смартфон Nova 12 Ultra

Сегодня китайская компания Huawei официально представила миру новые смартфоны Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra. Начать стоит с Nova 12 Ultra — этот смартфон получил 6,76-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2776x1224 пикселей. В плане дизайна компания Huawei, видимо, решила скопировать дизайн фронтальной панели у компании Apple — спереди расположено две камеры, похожие на Dynamic Island. Первая камера представляет собой 60-мегапиксельный модуль с углом обзора 100 градусов и автофокусом, в то время как вторая камера представлена 8-мегапиксельным модулем с 2-кратным оптическим зумом для портретов. На тыльной панели Huawei Nova 12 Ultra имеется отделка из экологической кожи с 3D-тиснением.

Но основной фишкой гаджета выступает новая система камер — смартфон использует основную камеру на 50 мегапикселей с физически изменяемой диафрагмой от f/1.4 до f/4.0. Датчик также имеет массив цветового фильтра RYYB, и ещё в системе есть ультраширокоугольная камера с углом обзора 112 градусов. Huawei Nova 12 Ultra работает на HarmonyOS 4, поставляется со встроенной памятью до 1 ТБ и, возможно, оснащён процессоров Kirin 9000S под капотом (производитель не уточнил этот момент на презентации, но других процессоров здесь быть не может). Смартфон также имеет поддержку спутниковой связи — это реализовано двусторонней системой обмена сообщениями Beido через спутник. Версия с индексом Pro проще в плане камер, но остальные параметры у смартфона идентичные.
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