Huawei представила флагманский смартфон Pura 70 Ultra

Серия смартфонов Pura 70 от компании Huawei состоит из четырёх новых моделей, и Pura 70 Ultra является самой продвинутой версией из всех доступных. Стоит отметить, что данный смартфон имеет те же основные характеристики, что и Pura 70 Pro или Pura 70 Pro+, но он поставляется с эксклюзивной тыльной панелью из экологической кожи и продвинутой камерой с основным сенсором с диагональю в 1 дюйм с выдвижным объективом и переменной диафрагмой. Да, компания Huawei добавила механизм «выезжания» для объектива главной камеры на 50 Мп, который двигает объектив вверх или вниз при её использовании. Вращающийся телескопический объектив оснащён сложной моторизованной системой, которая, по словам представителей компании Huawei, выдерживает 300000 циклов.

Также основной объектив получил переменную диафрагму от f/1.6 до 4.0 и фокусное расстояние в 22,5 мм. Кроме того, компания Huawei представила новый модуль XD Motion для обработки быстро движущихся объектов, что позволяет снимать автомобиль, например, на скорости в 300 км/час. Кроме того, компания Huawei добавила функцию улучшения фотографий в облаке с помощью ИИ и возможность удаления объектов со снимков посредством нейронной сети. Ещё смартфон получил 6,8-дюймовый экран LTPO OLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Данная панель выдаёт пиковую яркость в 3200 нит, но на деле пользоваться настолько ярким дисплеем вы всё равно не станете — в этом нет необходимости даже днём при ярком освещении.
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