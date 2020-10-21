Huawei представила новый телефон под названием Huawei Y7a.

Huawei Y7a получил 6,67 дюймый IPS экран обеспечивающий высокое соотношение сторон 20: 9 и разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей. В телефоне установлена ​​ОС Android 10 со скином EMUI 10.1 и AppGallery от Huawei. Он не поставляется с приложениями и службами Google.

За производительность смартфона отвечает процессор Kirin 710A в паре 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти.

Huawei Y7a имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру, а модуль камеры прямоугольной формы, расположенный на задней панели телефона, оснащен 48-мегапиксельной камерой для первичной съемки с сверхшироким объективом на 8 Мп + 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным макросъемкой. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Другие характеристики телефона включают два 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. В телефоне также есть боковой сканер отпечатков пальцев. Huawei Y7A выпускается в таких цветах, как Crush Green, Blush Gold и Midnight Black.