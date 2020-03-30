Китайская компания Huawei представила оболочку EMUI 10.1 с множеством полезных улучшений.

Оболочка EMUI 10.1 содержит в себе мелкие изменения в интерфейсе а также новую анимацию.

Основным нововведением оболочки EMUI 10.1 стало добавление новых приложении и функции, таких как: Huawei MeeTime приложение для совершения видеозвонков, функция Huawei Share, которая позволяет быстро обмениваться файлами между смартфонами компании Huawei, голосовой помощник Celia, панель управления несколькими устройствами и обновленная галерея c общим доступом для устройств Huawei в одной сети и одинаковым Huawei ID.

Также разработчики компаний Huawei в оболочке EMUI 10.1 увеличили на 20.8% отзывчивость системы и производительность.

Оболочку EMUI 10.1 получат более 30 моделей смартфонов компаний, но сроки выхода оболочки на смартфоны пока что не сообщили.