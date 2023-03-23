Huawei представила складной смартфон Mate X3

Сегодня был официально представлен новый складной смартфон Huawei Mate X3, о котором на протяжении достаточно длительного времени говорили инсайдеры. Как мы уже привыкли, никаких особо важных новостей в этом плане нет, потому что все основные преимущества и особенности данного смартфона инсайдеры слили в сеть задолго до официальной премьеры. Как и говорили поставщики секретной информации, данное устройство получило достаточно производительный процессор, который разрабатывается и производится самой компанией, при этом производитель вложил внушительные средства в систему камер, которая позволяет снимать фотографии в достаточно высоком качестве. Впрочем, у данного гаджета при всех его преимуществах имеется один небольшой недостаток.

Дело в том, что компания Huawei всё ещё остаётся под санкциями, так что доступа к сервисам компании Google у неё просто нет. Соответственно, смартфон выпускается без сервисов компании Google и даже установить приложение из привычного всем магазина Play Store просто не выйдет, так как доступа у данного устройства к контенту американской компании нет. Пользователю придётся использовать собственный магазин контента от компании Huawei и все сервисы от этого гиганта цифрового мира, который в определённых ситуациях проигрывают решением от компании Google. Но если для вас это не является серьёзной проблемой, то можно совершенно спокойно пользоваться устройством и получать от него массу положительных эмоций.