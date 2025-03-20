Huawei представила складной смартфон Pura X

Huawei представила новый складной смартфон, который меняет привычный формат в сегменте — вместо вертикального открытия он раскрывается в сторону, превращаясь в более широкое устройство с пропорциями, напоминающими планшет. Это первый смартфон Huawei, который полностью отказался от совместимости с Android-приложениями, а также дебютная платформа для фирменного ИИ-ассистента Harmony Intelligence, на который, по словам главы NVIDIA, стоит обратить внимание. Модель Pura X в закрытом виде напоминает Samsung Galaxy Flip или Motorola Razr с компактным корпусом и квадратным внешним экраном под тройной камерой. Однако главное отличие — петля расположена сбоку, а не сверху. В разложенном состоянии пользователь получает 6,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10, что делает его шире, чем другие раскладушки, и приближает к планшетам.

Такой формат, похоже, призван занять промежуточную нишу между классическими флип-смартфонами и более крупными книжными раскладными моделями. Также смартфон работает на новой операционной системе HarmonyOS Next, которая полностью избавилась от кода Android Open Source Project и несовместима с Android-приложениями. Эта ОС была представлена в ноябре 2024 года вместе с линейкой Mate 70, но пользователи тех устройств могли выбирать между версией Next и Android-основанной HarmonyOS. В случае с Pura X выбора нет — только новая система. Стоит такое удовольствие примерно 1100 долларов, что довольно адекватно.