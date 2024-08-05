Huawei представила складной смартфон nova Flip

Huawei какое-то время уже находится на рынке складных смартфонов, но, конечно, останавливаться на достигнутом никто не планирует. Соответственно, сегодня компания представила новый складной смартфон nova Flip, который предлагает компактный формат раскладушки — как у Samsung или Motorola, например. И хотя nova Flip в первую очередь рекламируется как модный аксессуар для активных и молодых пользователей, он может похвастаться приличным перечнем внушительных преимуществ. Например, здесь используется фирменный шарнир, который прошёл тщательные испытания от SGS Switzerland и рассчитан на 1,2 миллиона складываний и раскладываний — это очень много даже по современным меркам.

На внешней стороне данного смартфона расположен квадратный 2,14-дюймовый OLED-экран, который находится рядом с двумя камерами, в то время как внутри конструкции находится 6,94-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления от 1 до 120 Гц. Примечательно, что внешний экран также служит видоискателем для основной камеры и поддерживает некоторые встроенные приложения — погоду, музыку, календарь и не только. Но главное преимущество гаджета в том, что он стоит 750 долларов на территории Китая — это очень доступное решение, которое позволяет прикоснуться к миру складных смартфонов и при этом не разорить свой бюджет. Всё же такого рода устройства стоят достаточно дорого, а эту модель вполне можно назвать доступной даже по меркам современного рынка.