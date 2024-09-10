Huawei представила смартфон Mate XT Ultimate Design

Сегодня компания Huawei официально представила складной флагманский смартфон Mate XT Ultimate Design, который вызвал массу обсуждений на просторах интернета. Стоит отметить, что в сложенном состоянии смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design имеет крайне компактный 6,4-дюймовый дисплей. Пользователи могут развернуть вторую панель, чтобы использовать его как 7,9-дюймовый смартфон, или полностью развернуть устройство до состояния планшета с экраном 10,2 дюйма. В устройстве используется технология LTPO OLED, поддерживающая адаптивную частоту обновления, частоту опроса касаний 240 Гц и шим-частоту в 1440 Гц.

Важно отметить, что инженерам Huawei удалось сохранить устройство тонким, функциональным и легким одновременно, хотя оно складывается гармошкой из трёх сегментов. При весе в 238 граммов Huawei Mate XT Ultimate Design легче большинства флагманских смартфонов современного рынка, а ведь он получил сразу два шарнира вместо одного. В полностью развёрнутом виде его толщина составляет 3,6 мм, что тоже очень приятно. Тыльная панель выполнена из натуральной кожи и будет доступна в красном и чёрном вариантах. Примечательно, что оба экрана смартфона обладают устойчивостью к царапинам и выдерживают многократное складывание и разгибание. Правда, есть и недостаток — стоимость смартфона составляет 2800 долларов, что крайне дорого даже для такого устройства. За эти деньги можно легко купить ноутбук и флагманский смартфон.
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