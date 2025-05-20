Huawei представила смартфон Nova 14 Ultra

Как и ожидалось, Huawei представила в Китае новые смартфоны серии Nova 14. Всего было представлено три модели, но флагманом линейки стал Nova 14 Ultra, который выделяется куда более продвинутыми характеристиками — перископической камерой на 50 Мп, OLED-дисплеем LTPO 3.0 и объёмом памяти до 1 ТБ. И, как это часто бывает с новинками Huawei, подробностей о процессоре ни у одного из смартфонов компания не раскрыла. Также Nova 14 Ultra получил топовую конфигурацию дисплея — изогнутый с четырёх сторон 6,81-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц представляет собой лучшее из того, что сейчас есть на рынке. Это LTPO 3.0-панель, которая, по заявлениям Huawei, стала ещё более энергоэффективной, плюс дисплей защищён стеклом Kunlun и может достигать пиковой локальной яркости в 5500 нит.

На фронтальной панели расположены две камеры — основная на 50 Мп, поддерживающая ультраширокий угол съёмки (0.8x), и дополнительная на 8 Мп с 2-кратным оптическим зумом для портретных селфи. На тыльной панели — тройной модуль камер и спектральный сенсор для точной цветопередачи. Основной сенсор — 50 Мп с переменной диафрагмой f/1.4 – f/4.0 и оптической стабилизацией, дополненный ультраширокоугольной камерой на 13 Мп и перископ-объективом на 50 Мп с 3.7-кратным зумом. Все три сенсора используют RYYB-матрицы, которые лучше справляются с работой в условиях низкой освещённости. Стоит этот смартфон в Китае всего 600 долларов.
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