Huawei представила смартфон Nova Y73

Компания Huawei в начале текущего месяца представила смартфон Enjoy 80 в Китае, а теперь стало известно, что модель выйдет и на международный рынок. По данным различного рода источников, за пределами Китая устройство будет называться Huawei Nova Y73 и сохранит прежние характеристики, включая процессор Kirin 710, выполненный по 12-нм техпроцессу и выпущенный более шести лет назад. Nova Y73 будет доступен с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенного хранилища — версия с 512 ГБ памяти останется эксклюзивом для Китая. Также за пределами родного рынка не будет доступна бело-золотая расцветка и вариант с зелёной кожаной отделкой. Также инсайдеры сообщают, что смартфон работает на EMUI 12 с Android 15, но это, скорее всего, какая-то ошибка.

На самом деле Nova Y73 должен получить оболочку EMUI 15 на базе Android 12 (видимо, инсайдеры перепутали прошивку и операционную систему). Остальные характеристики устройства стандартны — модель получит 6,67-дюймовый экран, основную камеру на 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 6620 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. По предварительной информации, устройство за пределами Китая будут продавать за 200 долларов, что на самом деле достаточно приятная стоимость. Безусловно, это далеко не самое интересное решение в плане процессора, потому что и шесть лет назад он был далеко не самым мощным, но если пользователю нужен доступный гаджет за разумные деньги, то почему бы и нет. Вопрос только в финальной стоимости.