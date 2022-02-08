Huawei представила в России наушники FreeBuds Lipstick в форме помады

Huawei представила беспроводные наушники Huawei FreeBuds Lipstick, обладающие инновационным дизайном, технологией Adaptive Ear Matching (AEM) EQ и системой шумоподавления Open-fit ANC 2.0. Новинка поступит в продажу с 8 февраля по цене 14 990 рублей.Наушники разработаны совместно с дизайнерами в Парижском центре эстетических исследований Huawei (Huawei’s Paris Aesthetics Research Centre). Корпус из нержавеющей стали с высокотехнологичной отделкой поверхности выполнен в виде губной помады. Устройство выпускается в подарочной ароматизированной коробке.Наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick обладают конструкцией открытого типа. Для достижения максимально комфортной посадки модель прошла специальное тестирование, чтобы проверить воздействие на восемь различных областей ушной раковины.