Huawei представила в России складной смартфон P50 Pocket

Компания Huawei представила компактный складной смартфон Huawei P50 Pocket. Новинку оснастили процессором Snapdragon 888 4G, улучшенной технологией обработки изображений HUAWEI XD Fusion Pro с поддержкой Ultra Spectrum Image. Помимо основного экрана с диагональю 6,9 дюйма, HUAWEI P50 Pocket получил дополнительный экран, расположенный на внешней поверхности, на котором отображаются время и уведомления, что позволяет получать быстрый доступ к информации без необходимости раскладывать смартфон.Система фотокамер Ultra Spectrum включает в себя 40-мегапиксельную камеру True-Chroma, 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 32-мегапиксельную камеру Ultra Spectrum, 10-канальный многоспектральный датчик и вспышку Ultra Spectrum.Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мА×ч и поддерживает технологию быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 40 Вт.С 18 февраля HUAWEI P50 Pocket Premium Edition поступит в продажу в официальные магазины HUAWEI и магазины-партнёры. Рекомендованная розничная цена смартфона составит 129 999 рублей.