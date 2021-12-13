Huawei представит Watch D, Mate V Flip Phone и другие устройства 23 декабря

Huawei проведет свою конференцию по запуску новых продуктов 23 декабря. В новом отчете представлен список некоторых из этих новых продуктов, которые мы можем ожидать.

Компания готовится к запуску ряда новых умных устройств в Китае во время своей конференции. Технический гигант выпустит складные телефоны, умные часы, чернильные экраны, ПК, динамики и многое другое. На данный момент мы уже сообщали о том, что бренд работает над некоторыми продуктами, такими как телефон Mate V, который представляет собой складной смартфон-раскладушку. Другие известные гаджеты включают в себя умные часы Watch D, которые могут контролировать артериальное давление, планшет для чтения электронных книг, динамик Sound Joy , Watch Fit mini и другие.