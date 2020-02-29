Huawei представит бюджетный смартфон Enjoy 10e

Компания Huawei объявила о презентации, которая пройдёт в Китае 1 марта.

Судя по опубликованному постеру компаний Huawei, на презентации покажут новый бюджетный смартфон Huawei Enjoy 10e.

Судя по изображению, новинка получит аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч. Также по слухам новинка получит фирменный процессор Kirin 710F, дырявый дисплей, и основную камеру с тремя модулями.

Другой информации про новый бюджетный смартфон, к сожалению нет. Но по слухам смартфону Huawei Enjoy 10e приписывают цену в районе 150-160 долларов.