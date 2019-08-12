Huawei представит линейку Mate 30 уже в следующем месяце

2019-08-12, Автор - Anna; Продукт - Huawei Mate 30; [60]
Huawei покажет новую линейку смартфонов Mate 30 на месяц раньше, чем ожидалось. В течение последних двух лет компания Huawei представила новые устройства в октябре.Ожидается, что в серии Mate 30 установлены две основные камеры с «настраиваемыми сенсорами Sony IMX двойного размера».

Смартфоны получат еще не анонсированный топовый процессор Kirin 990. Одной из главных особенностей нового чипа станет повышенная энергоэффективность. Гаджет сможет поддерживать работу дисплея в режиме Always On.

Смартфон предполагает наличие большого экрана с очень изогнутыми гранями, крошечными рамками и выемкой под селфи-камеру. Другие слухи о характеристиках включают батарею емкостью 4200 мАч, которая поддерживает проводную зарядку 55 Вт, обратную беспроводную зарядку до 10 Вт и датчик отпечатков пальцев на дисплее.

Комментарии и отзывы Huawei Mate 30
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