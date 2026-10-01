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Представлен недорогой смартфон Poco C95 Pro

В прошлом месяце характеристики Poco C95 Pro появились в сети благодаря публикации в каталоге розничного магазина, а теперь смартфон официально представлен. Poco C95 Pro получил 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 1600х720 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость в режиме HBM достигает 825 нит, а экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Также заявлены сертификаты TÜV Rheinland для защиты от синего света, отсутствия мерцания и более комфортного использования с учётом циркадных ритмов. За производительность новинки отвечает процессор MediaTek Helio G91-Ultra в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 256 ГБ. Функция Memory Extension позволяет дополнительно использовать до 16 ГБ виртуальной оперативной памяти, при этом смартфон работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16.

Главной особенностью Poco C95 Pro стал аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и проводную обратную зарядку мощностью до 22,5 Вт. По заявлению Poco, смартфон способен обеспечивать до 28 часов воспроизведения видео и до 91 часа прослушивания музыки. Основная камера на тыльной панели получила сенсор разрешением 50 Мп, а фронтальная камера — 8 Мп. Поддерживается одновременная запись видео с двух камер, среди других особенностей Poco C95 Pro — стереодинамики, 3,5-миллиметровый разъём для наушников, Bluetooth 5.4, NFC и защита IP64 от пыли и брызг воды. Весьма неплохо.
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