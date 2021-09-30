Huawei представит новый складной смартфон в этом году

В этом году компания Huawei представит новый складной смартфон Huawei Mate V который будет выглядеть как раскладушка, похожей на Moto Razr и Galaxy Z Flip3.

Буква в названии смартфона V выглядит как сложенный телефон. Смартфон будет работать на чипсете Kirin 9000, что неудивительно - это новейшая и самая мощная SoC от HiSilicon, собственного подразделения чипов Huawei. Смартфон будет представлен в двух вариантах LTE-only и 5G. Данный смартфон будет представлен на мероприятии 21 октября.

В своём Twitter-аккаунте искатель утечек @RODENT950 опубликовал ранние 3D-рендеры предполагаемой новинки. Согласно ним, смартфон получит полноэкранный дисплей с прямоугольным вырезом «бровью» вверху, внутри которого разместится фронтальная камера, сканер лица и разговорный динамик.