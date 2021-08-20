Huawei продает подержанные смартфоны в официальном магазине

Huawei только что официально начала продавать подержанные смартфоны в Китае — эти сертифицированные бывшие в употреблении телефоны от компании теперь доступны в официальном интернет-магазине в регионе. Новый сервис от китайского технологического гиганта предлагает различные смартфоны, которые ранее принадлежали другим пользователям и сертифицированы самой компанией, чтобы гарантировать качество смартфонов. Этот шаг выгоден для бренда, поскольку его клиенты теперь получают более доступные предложения, а компания также получает выгоду, поскольку подержанные устройства обеспечат запасы на фоне нехватки смартфонов. Примечательно, что ранее мы сообщали о подорожании бывших в употреблении телефонов Huawei с поддержкой 5G после того, как компания выпустила серию P50 только для 4G.

Что касается подержанных устройств, то приложение VMall и официальный сайт в Китае продают подержанные смартфоны различных моделей — Mate 30 Pro 5G, Mate 40 5G, P30, P30 Pro, Mate 30 и Mate 30 Pro. Стоит отметить, что из этих телефонов только Mate 30 Pro 5G в вариантах 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ в настоящее время есть в наличии, а остальные уже распроданы. Другими словами, предложения были довольно привлекательными, и это решение китайские пользователи восприняли с радостью. При этом Huawei также гарантирует, что подержанные телефоны, которые она сертифицирует, проходят строгую проверку качества, в то время как компания также оснащает эти модели устройств новыми оригинальными батареями, прежде чем выставлять их на продажу.
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