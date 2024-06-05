Huawei продала 2 млн смартфонов Pura70

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл статистику продаж смартфонов линейки Huawei Pura70. Утверждается, что на сегодня было реализовано более 2 миллионов устройств. Самой популярной оказалась базовая модель (1 млн). На втором месте оказалась Pura70 Pro+, которую реализовали в количестве 400 тысяч штук, Pura70 Ultra разошлась тиражом в 200 тысяч экземпляров, а самым непопулярным стал Pura70 Pro – 70 тысяч смартфонов. Сама Huawei намерена продать 10 млн устройств до конца 2024 года. В Китае базовый Pura70 оценен в 760 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.