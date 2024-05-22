Huawei продала мобильных процессоров на 6 миллиардов долларов

Релиз нового процессора Kirin 9000S в прошлом году, а затем и его улучшенной версии Kirin 9010, который используется в новейшей серии смартфонов Huawei Pura 70, помог компании вернуться на рынок смартфонов после достаточно длительного простоя. По данным инсайдеров из Азии, подразделение HiSilicon, ответственное за массовое производство процессоров Kirin, поставило 8 миллионов процессоров нового поколения в первом квартале 2024 года и сгенерировало 6 миллиардов долларов выручки. Впрочем, даже в этом случае компании Huawei нужно очень много работать, чтобы вернуть утраченные рыночные позиции. С выручкой в 6 миллиардов долларов за первый квартал 2024 года, по оценкам Canalys, Huawei обошла Google, которая отгрузила всего два миллиона процессоров для смартфонов и заработала два миллиарда долларов.

Более того, инсайдеры уверены, что Huawei планирует занять место Samsung в обозримом будущем, которая за тот же период поставила 18 миллионов процессоров и заработала 9 миллиардов долларов. При этом компания Apple столкнулась с падением поставок собственных процессоров — серия A продалась тиражом в 49 миллионов единиц, что на 16 процентов меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Соответственно, у Huawei есть все шансы добиться внушительного успеха в ближайшем будущем, потому что конкуренты позиции на рынке теряют, а китайский гигант наоборот набирает обороты и демонстрирует приличные результаты продаж даже на локальном рынке.