Huawei продала в Китае 4,5 млн смартфонов Mate 40 Pro

Сервис QuestMobile опубликовал список самых продаваемых в Китае смартфонов. Первое место занял Oppo A32 с 9 миллионами экземпляров, затем идут iPhone 12 и Vivo X30 Pro с 6,18 млн и 5,6 млн, соответственно. Четвертое место занял флагман Huawei Mate 40 Pro, который долгое время был в дефиците, но все же разошелся в количестве 4,51 млн.

Напомним, что оцененный в России почти в 90 тысяч рублей Huawei Mate 40 Pro оснащается платформой Kirin 9000, многомодульной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, размером 1/1,28 дюйма, оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, сверхширокоугольным модулем на 20 Мп, а также 6,76-дюймовым экраном с разрешением 1344:2772 пикселей.