Huawei продвигает стабильную сборку EMUI 11 для P40, P40 Pro и Mate 30 Pro

Китайский технологический центр Huawei только что начал развертывание своей стабильной версии EMUI 11 для Huawei P40, P40 Pro и Mate 30 Pro.

По скриншоту обновления опубликованному в сети можно увидеть некоторые из заметных обновлений, которые не слишком отличаются от того, что было доступно в бета-версии.

Наиболее заметными изменениями, безусловно, являются переход из Android на ОС Harmony от Huawei. На экране загрузки EMUI по-прежнему отображается сообщение "Powered by Android", но теперь зеленый логотип Android, который ранее был виден при запуске, был удален. Другим важным изменением является формулировка уровня исправления безопасности, в котором теперь указано "Уровень исправления безопасности", тем самым опуская слово «Android», как это было раньше. Теперь также есть новая тема EMUI под названием "Звездная ночь", которая теперь доступна во всех заявленных моделях. Обновление имеет номер версии 11.0.0.151 и занимает около 1,1 ГБ памяти.
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