Huawei раскрыла характеристики процессора Kirin 9010

Также стоит понимать, что компания Huawei снизила тактовую частоту производительных ядер процессора Kirin 9010 для снижения энергопотребления, но компенсировала этот недостаток конфигурацией из 12 ядер — в многопоточных нагрузках он действительно мощнее, а вот в одноядерных тестах всё не настолько однозначно. Также интересно, что новый процессор поддерживает память LPDDR5X, хотя пока что это скорее задел на будущее. В целом процессор интересный, хотя его производят по технологическому процессу в 7 нанометров — это куда более старый процесс, чем тот, который используют в современном мире флагманских устройств. Для примера, Apple планирует в следующем году задействовать 2 нанометра, то есть она будет впереди как минимум на три поколения техпроцессов.