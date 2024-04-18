Huawei раскрыла характеристики процессора Kirin 9010

Изначально компания Huawei предоставила крайне мало информации о мобильном процессоре Kirin 9010, но когда состоялся релиз серии смартфонов Pura 70, все детали попали в сеть благодаря бенчмаркам. На текущий момент можно уверенно заявить, что по сравнению с Kirin 9000S, который выпустили в прошлом году, Kirin 9010 представляет собой значительное обновление, предлагая конфигурацию из 12 ядер и множество других важных нововведений. 12-ядерный кластер Kirin 9010 имеет конфигурацию 2 + 6 + 4 — из-за этого новый чип гораздо мощнее в сравнении с 8-ядерным Kirin 9000S. Также процессор Kirin 9010 оснащён графической подсистемой Maleoon 910, которая обладает приличной производительностью в играх.

Также стоит понимать, что компания Huawei снизила тактовую частоту производительных ядер процессора Kirin 9010 для снижения энергопотребления, но компенсировала этот недостаток конфигурацией из 12 ядер — в многопоточных нагрузках он действительно мощнее, а вот в одноядерных тестах всё не настолько однозначно. Также интересно, что новый процессор поддерживает память LPDDR5X, хотя пока что это скорее задел на будущее. В целом процессор интересный, хотя его производят по технологическому процессу в 7 нанометров — это куда более старый процесс, чем тот, который используют в современном мире флагманских устройств. Для примера, Apple планирует в следующем году задействовать 2 нанометра, то есть она будет впереди как минимум на три поколения техпроцессов.
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