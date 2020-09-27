Huawei раскрывает технические характеристики и цену смартфона Huawei P Smart 2021

Huawei P Smart 2021 - новейший смартфон от китайского производителя, оснащенный набором из четырех камер: 48-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя 2-мегапиксельными объективами для макросъемки и глубины резкости. Устройство имеет размеры 165,65 x 76,88 x 9,26 мм и вес 206 граммов.

Имеет 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD + (1080 x 2400 пикселей) и соотношением сторон 20: 9. В его верхнем центре есть отверстие для 8-мегапиксельной селфи-камеры, в результате сам экран предлагает соотношение экрана к корпусу 90,3 процента.

Сердцем смартфона является процессор Kirin 710A, поддерживаемый 4 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ стандартной памяти данных, которую можно расширить благодаря слоту для карт microSD.

На боковой стороне корпуса находится сканер отпечатков пальцев, также есть поддержка dualSIM, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.1, NFC, GPS или наличие порта USB-C и гнезда mini jack 3.5 мм. Все устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, поддерживающего зарядные устройства мощностью до 22,5 Вт.
Комментарии и отзывы Huawei P Smart 2021
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