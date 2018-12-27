Huawei рассказала о главных особенностях обновления EMUI 9.0.

2018-12-27, Автор - Марсель Гарипов; [66]
Недавно в Москве прошла пресс-конференция Huawei, которая была посвящена основным новым особенностям обновленной прошивки EMUI 9.0. В рамках данного материала, мы расскажем вам о самых интересных фишках данного обновления.

Фирменная оболочка от Huawei вышла еще в далеком 2012 году. За эти 6 лет она претерпела кардинальные изменения и успела собрать вокруг себя целую армию пользователей — около 350 миллионов. Причина такого большего числа юзеров кроется в удобном интерфейсе и встроенных фирменных функций.

Улучшенный интерфейс

Пользователем сложнее всего ориентироваться среди настроек смартфона, ведь именно там кроется большая часть всех непонятных словосочетаний. Инженеры Huawei основательно переработали в EMUI 9.0 все настройки. Теперь они значительно упрощены и около 10% пунктов меню были вовсе удалены или перенесены в раздел «Расширенные настройки». Также серьезные изменения коснулись и всего интерфейса в целом. Для обеспечения повышенного комфорта пользователей, некоторые важные визуальные элементы перемещены так, чтобы снизить нагрузку на глаза. Более того, несколько кнопок теперь находятся на нижней части экрана, чтобы смартфоном было удобнее пользоваться одной рукой.

Переработанный дизайн EMUI 9.0

Как известно, дизайн Android 9.0 сделан в фирменном стиле «Material Design», основным принципом которого является многослойность. Вдохновившись природой, Huawei решила немного отойти от этой концепции и сделала свой фирменный интерфейс. Многие графические элементы было полностью переработаны с соблюдением природных мотивов. К примеру, картинка профиля по умолчанию были заново нарисованы. Также были изменены и звуки системы. Например, по умолчанию в качестве мелодии будильника используются звуки щебетания птиц в диком лесу. Более того, в EMUI 9.0 новая технология Smart Color Picker обеспечивает гармоничную и приятную для глаз палитру цветов.

Функция Digital Wellbeing

С каждым годом количество часов проведенных пользователем со смартфоном неумолимо растет. Чтобы помочь им отслеживать время проведенное со смартфонов Huawei внедрила функцию Digital Wellbeing. Она позволяет следить за тем, сколько часов вы потратили на каждое приложение, а также ограничивать это количество, например для детей. Также есть возможность настроить с определенного времени переход смартфона в монохромный режим для того, чтобы настроиться на подготовку ко сну.

Технология для игр GPU Turbo 2.0

Вместе с EMUI 9.0 была обновлена и технология GPU Turbo 2. Ее суть заключается в том, что она ускоряет обработку графических задач, а также снижает время отклика сенсорного экрана на 36%. Теперь во втором поколении технологии GPU Turbo 2.0 список поддерживаемых игр ощутимо увеличилось, а это, в свою очередь, позволит получать удовольствие от еще большего числа игр.

Усиленная безопасность:

Не менее важным фактором является безопасном системы, ведь «дыры» в системе могут повлечь за собой весьма существенные последствия. В EMUI 9.0 появилось встроенное хранилище паролей, которое обеспечивает надежную защиту ваших данных. Никто не сможет добраться до ваших данных на вашем смартфоне, ведь все они полностью зашифрованы, поэтому ни один файл не покинет внутреннюю память вашего смартфона,


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