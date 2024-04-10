Huawei разрабатывает новый флагманский процессор

Сегодня появилась достаточно интересная информация о том, что компания Huawei, бывший китайский гигант рынка смартфонов, активно разрабатывает флагманский процессор серии Kirin для своего грядущего гаджета. Здесь хотелось бы напомнить, что производитель выпустил процессор Kirin 9000S, используемый в семействе смартфонов Mate 60, совместно с компанией SMIC. Этот процессор был массово произведён по технологии 7 нм и, естественно, чтобы сохранить конкурентоспособность с другими брендами, Huawei в конечном итоге перейдёт на технологический процесс в 5 нм для своего будущего процессора из серии Kirin. Проблема только в том, что производить процессоры по новой технологии производитель без помощи партнёров не может. Да и с партнёрам это будет крайне проблематично.

Дело в том, что производить собственное оборудование для производства процессоров в Китае могут, но только до определённого уровня технологического процесса. Это значит, что 7 нанометров в Китае локальные производители могут осилить, потому что им удалось купить оборудование у компании ASML. Но теперь, когда различные санкции ограничивают возможности производителей в покупке нового оборудования, перейти на 5 нанометров будет очень тяжело — для этого нужно разработать и изготовить своё собственное оборудование, наладить производство и всё в таком духе. Это крайне проблематично, дорого и долго, так что Huawei придётся активно работать в этом направлении, чтобы добиться успеха.