Huawei разрабатывает складной смартфон Pocket S2

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что компания Huawei готовит к выходу компактный складной смартфон Pocket S2. Новинку оснастят тройной основной камерой в круглом блоке и увеличенным круглым экраном с внешней стороны. Также сообщается о фирменной однокристальной системе Kirin 9000S, поддержке сотовых сетей пятого поколения, батарее ёмкостью 4520 мАч, поддержке 66-Вт проводной зарядки, серой расцветке с корпусом из стекла и фиолетовой расцветкой с «кожаным» корпусом.

Напомним, что выпущенный в 2022 году оригинальный Pocket S характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G 4G, 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2790:1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц, внешним 1,04-дюймовым OLED-экраном с разрешением 340:340 пикселей, петлями с ресурсом в 400 000 тысяч циклов складываний-раскладываний, селфи-камерой на 10,7 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 40 Мп и 13 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 40-Вт проводной зарядки, толщиной 7,2 мм в разложенном и 15,2 мм в сложенном состоянии, массой 190 г и боковым дактилоскопическим сенсором.