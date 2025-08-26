Huawei разработала ИИ-память для дата-центров

По сообщениям китайских СМИ, Huawei разрабатывает новый тип памяти, ориентированный на задачи искусственного интеллекта, который, как утверждается, сможет заменить HBM за счёт высокой эффективности и масштабируемых объёмов. Фактически речь идёт о твердотельном накопителе, оптимизированном под ИИ-нагрузки. Хотя подробностей о новой технологии пока нет, источники утверждают, что разработка позволит снизить зависимость китайской индустрии от HBM, поставки которой оказались под жёстким давлением. Говорят, что «ИИ-SSD» Huawei не будет ограничен по объёмам и заметно повысит вычислительные возможности дата-центров. Однако до практических доказательств этих заявлений дело пока не дошло, поэтому к ним стоит относиться осторожно.

Параллельно Huawei представила программный комплекс UCM, который ускоряет обучение больших языковых моделей за счёт оптимизации работы с HBM, стандартной DRAM и SSD. Это позволяет расширить возможности использования памяти в ИИ-задачах без необходимости создавать новые аппаратные решения, фактически предлагая обходное решение текущих ограничений. Таким образом, можно сказать, что компания активно ищет способы компенсировать внешнее давление и дефицит критически важной памяти. И если проект «ИИ-SSD» действительно будет реализован, это может стать важным шагом Huawei на пути к снижению технологической зависимости от западных компаний. Это на самом деле крайне важный момент для столь крупного производителя.
