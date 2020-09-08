Huawei сбавляет обороты

Если вы следите за новостями о рынке высоких технологий, то знаете, что компания Huawei сейчас переживает не лучшие времена, так как производитель получил запрет на работу с американскими компаниями на уровне правительства. Из-за этого производитель не может нормально продавать свои смартфоны, пока не сможет проработать собственную операционную систему и аппаратные компоненты. В итоге компания решила уменьшить производство смартфонов до 50 миллионов штук в 2021 году, так как продавать их за пределами Китая все равно будет достаточно проблематично, а собирать устройства на складах особого смысла нет. Ожидаем новостей относительно новинок компании в следующем году, но, видимо, их будет довольно мало и не во всех регионах мира.