Huawei работает над новым телефоном серии Nova

Huawei работает на новым смартфоном серии Nova. В отчете был указан ряд ключевых характеристик устройства и номер его модели. Но теперь живое изображение подтвердило, что это часть серии смартфонов Nova.

Хотя в базе данных до сих пор не указано его официальное название, на задней панели устройства четко виден брендинг Nova. Другими словами, китайский технический гигант работает над новым телефоном с поддержкой 4G, который будет работать на HarmonyOS . Устройство имеет номер модели JLN-AL00 и оснащено 6,78-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080 x 2388 пикселей.

Первоначальный отчет показал, что загадочный смартфон Huawei будет оснащен пятью камерами. Но теперь видно, что будущая модель серии Nova будет оснащена четырьмя камерами на большом овальном модуле, расположенном в верхнем левом углу задней панели. Этот модуль содержит два больших датчика, которые, вероятно, являются 8-мегапиксельным основным датчиком и 8-мегапиксельной вторичной камерой. С другой стороны, два меньших сенсора представляют собой пару 2-мегапиксельных камер. Его дизайн очень похож на Honor 50 SE, особенно сзади. Устройство будет питаться от аккумуляторной батареи емкостью 3900 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт и работает на неизвестном восьмиядерном процессоре с частотой 2,4 ГГц в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.