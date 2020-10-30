Huawei сможет покупать камеры и дисплеи

Некоторое время назад на просторах интернета появилось много информации о том, что власти США запрещают компании Huawei заниматься своими делами, продавая качественные смартфоны. Благодаря множеству запретов, производителю пришлось отказаться от всех внешних поставщиков, закупая дисплеи, память, камеры и прочие компоненты у местных производителей. Теперь ситуация должна измениться, так что производитель в ближайшем будущем будет закупать дисплеи у компании Samsung и камеры у компании Sony. Правда, это пока что только предположение, ведь на самом деле Huawei уже может и не нуждается в поставщиках. Будем следить за ситуацией и тогда уже поговорим — пока что не совсем ясно, как поведет себя китайский гигант мобильного рынка.