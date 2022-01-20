Huawei сотрудничает с Curve, чтобы включить бесконтактные платежи на своих телефонах

Сегодня Huawei объявила о своем партнерстве с Curve, которое позволяет осуществлять бесконтактные платежи в магазинах с помощью чипа NFC на смартфонах Huawei на базе HMS. Curve — это служба интеллектуального кошелька, которая собирает все ваши кредитные и дебетовые карты в одном месте для упрощения платежей в магазинах. Что-то вроде Google Pay и Apple Pay, но, поскольку Huawei не может их использовать по понятным причинам, компания нашла способ включить их через Curve.

Владельцы телефонов Huawei, использующие HMS, теперь могут загрузить приложение Curve из магазина AppGallery, зарегистрироваться и сразу же начать его использовать. Самое приятное то, что пользователи могут воспользоваться встроенными функциями Curve, и в течение первых 30 дней вы можете получить 1% кэшбэка практически за все, что вы покупаете, или 5% кэшбэка за все, что куплено в AppGallery Huawei. Предложение доступно для клиентов в Чехии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Румынии, Португалии, Испании и Великобритании.

Как и большинство банковских приложений, Curve может отслеживать ваши расходы, отображать статистику и работает с большинством европейских банковских карт. Существует также функция с забавным названием «анти-смущение», которая автоматически снимает средства со следующей карты в вашем списке, если первая была отклонена.
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