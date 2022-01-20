Huawei сотрудничает с Curve, чтобы включить бесконтактные платежи на своих телефонах

Владельцы телефонов Huawei, использующие HMS, теперь могут загрузить приложение Curve из магазина AppGallery, зарегистрироваться и сразу же начать его использовать. Самое приятное то, что пользователи могут воспользоваться встроенными функциями Curve, и в течение первых 30 дней вы можете получить 1% кэшбэка практически за все, что вы покупаете, или 5% кэшбэка за все, что куплено в AppGallery Huawei. Предложение доступно для клиентов в Чехии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Румынии, Португалии, Испании и Великобритании.
Как и большинство банковских приложений, Curve может отслеживать ваши расходы, отображать статистику и работает с большинством европейских банковских карт. Существует также функция с забавным названием «анти-смущение», которая автоматически снимает средства со следующей карты в вашем списке, если первая была отклонена.