Huawei создаёт мощную зарядку для смартфона

Согласно известному источнику информации, Huawei, по-видимому, работает над новым смартфоном. Сообщается, что создаваемый на текущий момент смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт — на текущий момент это самый высокий уровень мощности зарядки из всего, что предлагает китайский гигант потенциальным покупателям. На данный момент самая высокая скорость быстрой зарядки смартфона от бренда составляет 66 Вт — эта технология представлена, например, на смартфоне Mate 40 Pro. Конечно, предстоящая серия Huawei P50 может предложить аналогичную или даже более высокую мощность быстрой зарядки, но проблема в том, что на текущий момент производитель не рассказал ничего о данном смартфоне, а значит, говорить о характеристиках продукта пока что рано.

При этом назвать разработку компании Huawei, если такая действительно создаётся, не является чем-то невероятным — на данный момент самая мощная зарядка, доступная в смартфоне, который находится в массовом производстве, составляет 120 Вт — это уже есть в смартфонах Black Shark 4 Pro и iQOO 7. С другой стороны, далеко не все пользователи горят желанием получить быструю зарядку прямо здесь и сейчас — ведь чем выше мощность зарядки, тем быстрее изнашивается аккумулятор смартфона. Соответственно, если вы будете использовать мощную зарядку, то уже через год объем аккумулятора смартфона заметно уменьшится, и вам будет не так уж комфортно пользоваться этим гаджетом каждый день. И это проблема.
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